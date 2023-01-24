УБРиР вернет предпринимателям комиссию за операции по СБП

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Новые клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) смогут вернуть 100% комиссии за платежи по QR-кодам. Акция «СБП под ноль» будет действовать до 31 декабря 2023 года.



Как сообщает пресс-служба компании, чтобы воспользоваться выгодным предложением, предпринимателю необходимо открыть расчетный счет в УБРиР, затем подключить оплату через Систему быстрых платежей (СБП). Это можно сделать как отдельно (формировать QR-код в интернет-банке «УБРиР Бизнес Лайт 2.0»), так и вместе с оплатой по картам на обычном терминале в рамках услуги «Смартфон как терминал» или услуги интернет-эквайринга.



Комиссия за оплату по QR-кодам будет списываться, а банк эти деньги (до 5 тыс. руб. в месяц) вернет на счет до конца следующего календарного месяца. Таким образом, комиссия составит 0%, уточнили в финансовой организации



«В 2022 году предприниматели активно участвовали в программе Правительства РФ, позволяющей получить компенсацию комиссии за прием оплаты через СБП. Субсидия пришлась бизнесу по душе, поэтому банк решил самостоятельно реализовать такую меру поддержки. Мы стремимся предлагать предпринимателям наиболее выгодные условия по эквайрингу и оказывать реальную поддержку развивающемуся бизнесу», — сказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



Кроме того, клиенты могут воспользоваться еще одной акцией банка — «1% для всех», которая продлена до конца года. С этим предложением клиенты могут получать оплату по картам с торговым, интернет-эквайрингом и услугой «Смартфон как терминал» по сниженной ставке и бесплатно — по QR-кодам.



Ознакомиться со всеми видами эквайринга и оставить заявку на его подключение можно на сайте банка.