УБРиР создал программу эквайринга для самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подготовил для самозанятых физлиц без статуса ИП возможности для эквайринга и приема платежей. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.



Таким образом микробизнес сможет предложить клиентам удобные варианты оплаты товаров и услуг. Покупателям не придется доплачивать комиссию за банковский перевод, при операции с карты на карту. Вдобавок у них будет возможность получать кешбэк. Для покупателей, являющихся юрлицами, оплата тоже упростится, поскольку переводы физлицам имеют ряд строгих требований, соблюдение которых контролирует финансовый мониторинг.



Самозанятым без статуса ИП предлагается выбрать сервис «Смартфон как терминал» (Tap2Go) для приема платежей в одно касание. Чтобы начать принимать оплату по данной технологии, не нужно покупать или арендовать дополнительное оборудование. Потребуется только смартфон на Android с операционной системой 9.0 и выше, с поддержкой мобильного интернета и наличием NFC-модуля. Далее нужно будет скачать приложение Tap2Go, которое позволяет принимать оплату от покупателя путем проведения операции по бесконтактным картам Visa, MasterCard, МИР, по Системе быстрых платежей (СБП), по QR-коду и с помощью устройств с поддержкой Mir Pay и Samsung Pay.



Приложение Tap2Go позволяет отправлять чеки покупателю, возвращать ему деньги при необходимости и просматривать историю операций.



До 30 июня на все виды эквайринга, в том числе и на «Смартфон как терминал», в УБРиР действует акция «1% для всех».



«Эквайринг для самозанятых — это удобный и безопасный инструмент. С ним процесс оплаты значительно ускорится, что позволит увеличить продажи», — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.