УБРиР уменьшил ставку по эквайрингу для новых клиентов до 1%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил специальную акцию для клиентов-предпринимателей. С 1 января по 30 июня 2023 года они смогут подключить один из трех видов эквайринга по сниженной ставке в 1%. Новая ставка будет действовать шесть месяцев. Для этого потребуется открыть расчетный счет в банке с любым пакетом РКО, сообщает пресс-служба финансовой организации.



К акции прилагаются и другие новые возможности. Подключение услуги «Смартфон как терминал» с низкой ставкой позволит применять мобильное устройство как обычный терминал. Платежи можно будет принимать с помощью карт, гаджетов и по QR-коду через Систему быстрых платежей. Этот вид эквайринга наиболее востребован, когда сотрудники работают в разъездах, например, в доставке, и им нужна мобильность.



Получать платежи по ставке в 1% можно и онлайн. Речь идет об интернет-эквайринге, который позволит принимать оплату на собственном сайте или создавать ссылку для платежей в социальных сетях или мессенджерах. Это позволит получать деньги за свои товары и услуги 24/7 и экономить время.



Торговый эквайринг можно получить по партнерской программе «Отличный безналичный». Приобретая оборудование у партнеров УБРиР, предприниматель может оптимизировать свои расходы и сэкономить на аренде терминалов или касс.



«Для УБРиР, как банка для эквайринга, важно предлагать клиентам вне зависимости от направления их бизнеса качественный сервис на комфортных условиях. С новой акцией предприниматели могут ощутить всю выгоду и, конечно, удобство сотрудничества с нами, подключив подходящий вид эквайринга по сниженной ставке», — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



В 2022 году не только клиенты оценили преимущества эквайринга в УБРиР, но и экспертное сообщество. Банк стал одним из победителей национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Ее организовала Торгово-промышленная палата РФ. УБРиР получил награду в дополнительной номинации «За развитие рынка платежных услуг для бизнеса».



Также эксперты из аналитической и консалтинговой компании Frank RG провели исследование «Цифровой сервис для малого бизнеса 2022». Аналитики изучили клиентский опыт, функционал, тарификацию услуг, личные кабинеты и многое другое. По результатам экспертной оценки УБРиР стал победителем в номинации «Самый выгодный банк для ООО с эквайрингом».