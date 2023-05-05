УБРиР получил награду конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» за развитие эквайринга

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил награду «Лучшая банковская программа для МСП» за свой вклад в развитие эквайринга для малого и среднего бизнеса. Мероприятие было организовано Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ) в рамках национальной премии «Золотой Меркурий», сообщает пресс-служба УБРиР.



На участие в премии было 300 заявок в рамках общих номинаций и 150 — специальных. Сначала банки отбирались на региональном этапе, а затем проходили в федеральный. В финале оказались 14 организаций, среди которых выбирались два победителя: банк федерального уровня из категории «Топ-30» и банк регионального уровня. Оценки участникам выставляли представители ТПП, действующие предприниматели, руководители и собственники малого и среднего бизнеса.



В полуфинале конкурса управляющий директор центра продаж корпоративным клиентам УБРиР Денис Бабушкин представил экспертному совету и предпринимательскому сообществу концепцию банка для эквайринга в сегменте микро- и малого бизнеса.



«Развитие эквайринга является стратегическим направлением для УБРиР, мы не первый раз получаем награды за нашу работу. И для нас очень ценно получать высокую оценку от экспертного, профессионального сообщества. Сегодня банк предлагает бизнесу финансовые сервисы, которые помогают предпринимателю вести выгодно и комфортно свое дело», — рассказал представитель УБРиР.



30% клиентов банка — это предприниматели, подключившие эквайринг. Бизнес может выбрать любой его вид и принимать платежи по картам, QR-кодам, через Систему быстрых платежей (СБП), с помощью рау-сервисов или электронных сертификатов с привязкой к картам «Мир». В особенности бизнес оценил прием оплаты через СБП. Так, с декабря 2022 по май 2023 года количество предпринимателей, использующих такую возможность, выросло в два раза, а доля платежей по QR-кодам увеличилась в пять раз.



До конца года подключить эквайринг можно на выгодных условиях: для новых клиентов действует акция «СБП под ноль», благодаря которой они могут вернуть 100% комиссии за платежи по QR-кодам. Также банк продлил акцию «1% для всех»: такая ставка будет действовать шесть месяцев с момента подключения.



Напомним, что УБРиР получал призы национальной премии «Золотой Меркурий» в 2017, 2019 и 2022 годах. Жюри престижного конкурса отмечало высокое качество сервисов для малого бизнеса, предлагаемых УБРиР.