УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:24

УБРиР получил награду конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» за развитие эквайринга

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил награду «Лучшая банковская программа для МСП» за свой вклад в развитие эквайринга для малого и среднего бизнеса. Мероприятие было организовано Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ) в рамках национальной премии «Золотой Меркурий», сообщает пресс-служба УБРиР.

На участие в премии было 300 заявок в рамках общих номинаций и 150 — специальных. Сначала банки отбирались на региональном этапе, а затем проходили в федеральный. В финале оказались 14 организаций, среди которых выбирались два победителя: банк федерального уровня из категории «Топ-30» и банк регионального уровня. Оценки участникам выставляли представители ТПП, действующие предприниматели, руководители и собственники малого и среднего бизнеса.

В полуфинале конкурса управляющий директор центра продаж корпоративным клиентам УБРиР Денис Бабушкин представил экспертному совету и предпринимательскому сообществу концепцию банка для эквайринга в сегменте микро- и малого бизнеса.

«Развитие эквайринга является стратегическим направлением для УБРиР, мы не первый раз получаем награды за нашу работу. И для нас очень ценно получать высокую оценку от экспертного, профессионального сообщества. Сегодня банк предлагает бизнесу финансовые сервисы, которые помогают предпринимателю вести выгодно и комфортно свое дело», — рассказал представитель УБРиР.

30% клиентов банка — это предприниматели, подключившие эквайринг. Бизнес может выбрать любой его вид и принимать платежи по картам, QR-кодам, через Систему быстрых платежей (СБП), с помощью рау-сервисов или электронных сертификатов с привязкой к картам «Мир». В особенности бизнес оценил прием оплаты через СБП. Так, с декабря 2022 по май 2023 года количество предпринимателей, использующих такую возможность, выросло в два раза, а доля платежей по QR-кодам увеличилась в пять раз.

До конца года подключить эквайринг можно на выгодных условиях: для новых клиентов действует акция «СБП под ноль», благодаря которой они могут вернуть 100% комиссии за платежи по QR-кодам. Также банк продлил акцию «1% для всех»: такая ставка будет действовать шесть месяцев с момента подключения.

Напомним, что УБРиР получал призы национальной премии «Золотой Меркурий» в 2017, 2019 и 2022 годах. Жюри престижного конкурса отмечало высокое качество сервисов для малого бизнеса, предлагаемых УБРиР.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.05.2023 УБРиР вернет предпринимателям комиссию за операции по СБП

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Новые клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) смогут вернуть 100% ...

24.01.2023 УБРиР уменьшил ставку по эквайрингу для новых клиентов до 1%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил специальную акцию для ...

28.11.2022 Компания Frank RG признала УБРиР банком с самым выгодным эквайрингом для юридических лиц

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) победил в номинации «Самый выгодный ...

23.06.2022 УБРиР получил награду национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил награду национальной премии в ...

29.05.2019 УБРиР занял второе место в рамках национальной премии «Золотой Меркурий»

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. В рамках национальной премии «Золотой Меркурий» Уральский банк реконструкции и развития ...

Популярные новости
22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга12.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации12.05.2023В Екатеринбурге с 12 по 14 мая из-за ярмарки выходного дня будет закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года
Архив новостей
Июнь 2023 (106)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18