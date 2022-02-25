Банки избежали стагнации

Банкам Свердловской области удалось в 2022 году увеличить показатели по большинству сегментов кредитования. Среди займов населению главным драйвером роста стала ипотека. Этому способствовали высокое предложение на рынке недвижимости и инерционный спрос, возникший благодаря льготной и семейной ипотеке. В кредитовании юрлиц также помогли льготные программы. Санкции повлияли даже на те банки, которые не попали под них напрямую, и теперь финансовые организации ищут новые зарубежные направления для работы. Темпы цифровизации банковского сектора оказались умеренными, но клиенты все увереннее пользуются онлайн-инструментами. Обо всем этом представители банковского сектора рассказали на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной тенденциям развития отрасли.



Замначальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин отметил, что вся экономика, включая банковский сектор, на первом этапе введения санкций испытала сильный стресс. Но оперативные действия со стороны регулятора, властей и участников рынка позволили стабилизировать период волатильности.



В том числе речь идет о резком поднятии ключевой ставки ЦБ до 20%. Это дало возможность предотвратить риски и остановить вывод средств из банков. По замедлению инфляции снижалась и ключевая ставка. Также среди регуляторных действий было ограничение на первом этапе торговли ценными бумагами для российских эмитентов, чтобы не вызвать паники на рынках и не допустить необоснованного падения цен на финансовые активы. Постепенно часть этих нововведений была снята.



В отношении Свердловской области спикер отметил, что банкам удалось не допустить сокращения кредитования. В большинстве сегментов показатели даже выросли. В кредитовании корпоративного сектора и малых и средних предприятий (МСП) объем кредитов за 11 месяцев 2022 года вырос на 25% относительно аналогичного периода предшествующего года, превысив 1,2 трлн руб. Объем кредитов МСП в этот период достиг 332 млрд руб., что соответствует уровню 2021 года. Портфель кредитов юрлицам в годовом выражении вырос на 33%, до 1,4 трлн руб. Портфель кредитов субъектам МСП увеличился на 31% и достиг 237 млрд руб.



Объем выдачи новых кредитов населению снизился на 10%. Это связано с тем, что ряд заемщиков столкнулся с трудностями при выполнении своих долговых обязательств. В этих условиях были востребованы механизмы пролонгации, реструктуризации этих займов. При этом портфель кредитов физлицам вырос на 9%. Основным драйвером его увеличения стала ипотека. Ипотечный портфель вырос на 17%.



Повышенный спрос на кредиты со стороны крупных корпоративных заемщиков в прошлом году был отчасти обусловлен замещением заимствований на иностранных финансовых рынках. Вдобавок продолжилось финансирование крупных инвестиционных проектов.



«Нужно сказать, что значительную поддержку оказали программы льготного кредитования, антикризисные программы, которые были разработаны Банком России и правительством РФ для крупного бизнеса, отдельных отраслей и субъектов МСП. Если говорить о бизнесе Свердловской области, в совокупности он получил по этим программам около 417 млрд руб. Это где-то 35% от кредитного портфеля данной категории заемщиков. И внутри этой суммы 100 млрд руб. приходится на новые льготные кредиты, еще 317 млрд руб. — на реструктурированные крупным бизнесом кредиты по плавающим ставкам», — отметил С. Коровин.



Малый бизнес воспользовался льготной поддержкой на 31,6 млрд руб. Это 13% от портфеля данной категории заемщиков. В рамках этой суммы около 24 млрд руб. — новые кредиты, 8 млрд руб. — реструктуризация.



В рамках кредитных каникул и собственных программ банков было реструктуризировано 2 тыс. кредитов для МСП. Для физлиц — 30 тыс. кредитов на 13 млрд руб.



В феврале наблюдался отток средств из банков, но потом эти средства возвращались. В итоге в банковскую систему было привлечено 907 млрд руб.



Зампред Уральского банковского союза Евгений Болотин подтвердил, что люди активно снимали наличные, но «основная масса сохранила доверие к банковскому сектору».



Вдобавок он отметил, что со стороны иностранных банков было оказано большое давление в отношении комплаенс-контроля.



«Они, глядя на российский банк, рассуждали так: «А зачем нам вообще с вами работать? Это дополнительная головная боль, нам проще закрыть ваш корреспондентский счет». И, к сожалению, те банки, которые не попали под санкции, тоже фактически были во многом выключены из международного оборота», — объяснил спикер.



В отношении ожиданий от 2023 года Е. Болотин обратил внимание, что участникам рынка и регулятору нужно будет реализовать ряд изменений. В первую очередь это изменение вектора развития в международных связях на азиатские, африканские и южноамериканские государства. Как минимум требуется перейти на корреспондентские отношения с этими странами.



Плюс наступает «эпоха расчетов в национальных валютах». Теперь отечественные банки должны будут открывать корреспондентские счета за рубежом и учиться работать с новыми валютами.



О том, как показал себя ипотечный сегмент, рассказал директор дивизиона «Екатеринбург» Уральского банка реконструкции и развития Денис Бабушкин. Он отметил, что с февраля по май в ипотечном кредитовании возникла «яма». Только с июня рынок стал выправляться после произошедших в экономике изменений. В итоге ипотечный портфель превысил 14 трлн руб., а его рост составил 17-18%.



На это повлияло несколько факторов. В том числе была «хорошо разогнанная» программа господдержки по ипотеке в 2020-2021 годах, что позволило сформировать спрос. Причем он был инерционным.



Когда регулятор снижал ключевую ставку, пошла корректировка по ипотечным ставкам, спрос также стал возрождаться. Здесь помогло, что на рынке было хорошее предложение. Особенно спикер выделил первичный рынок: застройщики представили хорошие концепции для жизни, включающие в себя обустроенные кварталы в дополнение к квартирам.



«Мы для себя ожидаем, что с точки зрения 2023 года тенденции стройки будут продолжаться. «Вторичка», безусловно, будет идти. Очень большой акцент был сделан в поддержку того, что программы господдержки и семейной ипотеки были в 2022 году. То, что их не отменили, было облегчением как для покупателей, так и для застройщиков», — отметил Д. Бабушкин.



Директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Алексей Луценко рассказал о тенденциях в цифровизации. По его словам, рост клиентской базы, пользующейся электронными услугами, составил 15%. Это не очень высокий показатель, и спикер считает, что прошлогодние события не были драйверами цифровизации. Однако граждане, освоившие электронные инструменты, продолжают ими пользоваться, что дало более плавный эффект.



Это может подтвердить активность вкладчиков в период, когда ключевая ставка выросла до 20%. Люди начали переоформлять свои депозиты под более выгодные проценты, и 40% сделали это онлайн.



Кроме того, банки продолжают сотрудничать с представителями e-commerce и маркетплейсами. Через них открываются вклады и выдаются кредиты, наблюдается рост интереса к этому виду сервиса. Также с прошлого года работают технологии по привлечению вкладчиков с агрегаторов и маркетплейсов. Например, люди приходили с промокодом на получение условий и специальных ставок.



Помимо этого, вовлеченность населения в онлайн-потребление банковских продуктов и сервисов привело к пересмотру концепций банковских отделений. В итоге некоторые организации отказываются от крупных отделений, обслуживают клиентов в небольших офисах, и этого оказывается достаточно.



С. Коровин считает, что банковский сектор продемонстрировал устойчивость и продолжает развиваться в изменившихся экономических условиях. Они характеризуются более высокими рисками и сохранением санкционного давления. Все это формирует основные вызовы и задачи для банковского сектора на ближайшие несколько лет. Во многом от того, как экономика к этому адаптируется, будет зависеть траектория дальнейшего развития.



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