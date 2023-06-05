Уральская ТПП признана лучшей экспертной организацией на конкурсе предпринимательства «Золотой Меркурий»

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. Уральская торгово-промышленная палата (ТПП) стала «Лучшей торгово-промышленной палатой в сфере экспертной деятельности» на конкурсе национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» за 2022 год.





Фото предоставлено пресс-службой Уральской торгово-промышленной палаты



Как сообщает пресс-служба объединения, мероприятие посвящено 100-летию экспертной деятельности ТПП и экспертная номинация была представлена на конкурсе впервые.



«Победить в национальной премии «Золотой Меркурий» и получить звание лучшей экспертной организации в год 100-летия экспертизы ТПП РФ очень почетно. Но одновременно это и огромная ответственность — каждый день подтверждать высокое звание, соответствовать ему. Это непростой, но очень мотивирующий внутренний вызов команде экспертов Уральской ТПП и палате в целом», — сказал президент Уральской ТПП Андрей Беседин.



Ежегодно эксперты палаты оказывают бизнесу Свердловской области более 25 тыс. профессиональных услуг по 19 направлениям: экспертиза, оценка, правовая поддержка, защита интеллектуальной собственности, содействие участникам внешнеэкономической деятельности и другие. В числе партнеров палаты уже более 2,5 тыс. организаций.



Команда Уральской ТПП постоянно учится, развивается, прирастает новыми видами экспертиз, подчеркивают специалисты. Только за 2022 год эксперты палаты освоили более десяти новых направлений.



«Сотрудничество с научной школой, с нашими коллегами из разных регионов, умение работать вместе над решением самых сложных вопросов позволяет сегодня с уверенностью сказать: для нас нет нерешаемых задач», — отметила вице-президент Уральской ТПП Светлана Окулова.



Добавим, что в этом году на конкурс «Золотой Меркурий» поступило 412 заявок от 90 торгово-промышленных палат и ассоциации «Народные художественные промыслы». Из них 277 заявок — на общие номинации, а 135 — на пять специальных номинаций.



По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, победителей конкурса рассмотрят как кадровый резерв для федеральной и региональных палат, министерств и ведомств. Также опыт участников будет полезен для организации бизнес-миссий.



Лауреатам и победителям конкурса вручили статуэтки «Золотой Меркурий» и памятные медали, изготовленные по авторским эскизам народного художника России Владимира Суровцева. Также призеры теперь смогут использовать в работе эмблему конкурса «Золотой Меркурий» как показатель высокого качества продукции и услуг.