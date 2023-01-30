Гостей Урала поведут в музей

Уральская торгово-промышленная палата включит посещение «Шигирской кладовой» в Музее истории и археологии Урала в культурную программу для международных и межрегиональных делегаций. Об этом заявил президент Уральской ТПП Андрей Беседин в ходе ознакомления с Шигирской коллекцией.







Об истории Большого Шигирского идола Андрею Беседину и его коллегам — вице-президенту Уральской ТПП Михаилу Козлову, руководителю аппарата Сергею Стругову, специалисту отдела международных и межрегиональных связей Екатерине Раскатовой и руководителю PR-службы Наталье Поташевой — рассказала главный научный сотрудник Отдела древней истории народов Урала Светлана Савченко.



Андрей Беседин подчеркнул, что решил лично посетить экспозицию, чтобы понять, как преподносить уникальные артефакты зарубежным делегациям, которые регулярно принимает Уральская ТПП.



«Я пришел сюда, чтобы своими глазами увидеть Шигирского идола. Чтобы понять, как это преподносить нашим гостям. И теперь могу сказать, что со своей стороны мы будем всячески продвигать эти уникальные уральские артефакты для иностранных делегаций», — сказал президент Уральской ТПП.







Он также подчеркнул, что тему Большого Шигирского идола и Шигирской коллекции необходимо обязательно развивать, поскольку это культурные истоки не только Урала, но и многих европейских стран.



«Можно и нужно гордиться тем, что Урал имеет кроме промышленных достижений XVIII-XX веков такие древние артефакты. Я думаю, что впереди нас ждет еще много открытий, которые изменят облик нашей малой родины в плане ее исторического влияния, в том числе на мировую культуру. Ведь все мы знаем, что именно отсюда берет начало культура многих стран Европы», — считает президент общественного объединения.







Стоит отметить, что в настоящее время власти уральской столицы ведут активную работу по продвижению разнообразной символики города. И Шигир займет среди других знаковых объектов свое место.



«Сейчас происходит формирование нового облика и Свердловской области, и ее столицы — Екатеринбурга — с точки зрения туристической привлекательности. Я разговаривал с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым об этом и могу сказать, что сейчас идет перезагрузка символики города. Шигирский идол — это вечная и общая тема, и с другими событиями уральской истории она совершенно несопоставима с точки зрения древности. Поэтому Шигирскую коллекцию нужно обязательно продвигать», — добавил А. Беседин.







Президент общественной организации также подчеркнул, что Урал — это не только железоделательные заводы, добыча драгоценных камней и металлов, история императорской семьи и развитие промышленности в ХХ веке, но и события более древние, и на них тоже стоит акцентировать внимание гостей города.



«Уральская ТПП принимает в течение года более сотни делегаций, в том числе зарубежных. И мы понимаем, что события последних двух веков на Урале не единственная тема, которая может привлекать туристов. Я сам, как путешественник, могу сказать, что в других странах меня больше интересуют не современные события, а вещи более древние, загадочные. Ведь современному человеку очень сложно осознать, что такое 11 тысячелетий! Мы живем на Урале чуть больше двух веков и то не до конца понимаем, как это много. А Шигир был создан намного раньше, и поэтому Уралу есть чем гордиться — у нас есть самый древний в мире памятник из дерева», — поделился своими впечатлениями Андрей Беседин.







Руководитель PR-службы Уральской ТПП Наталья Поташева отметила, что в ближайшее время будет продумана стратегия продвижения Шигира как уникального исторического и культурного артефакта для экономических партнеров Уральского региона.



«Мы должны рассказывать об этом символе всем, кто только приезжает в нашу область. В аэропорту, на вокзале, там, где появляются российские туристы или иностранцы, должен быть первый контакт. Нужно работать с молодежью, потому что им легче принять все новое. Необходимо разработать сувениры с символикой Шигира, придумать различные события, связанные с ним. Ведь Большой Шигирский идол — это артефакт того же уровня, что и головы с острова Пасхи или памятник Мачу-Пикчу», — считает Наталья Поташева.







Руководитель PR-службы общественного объединения подчеркнула, что решение задачи продвижения Шигирской коллекции облегчается тем, что власти города заинтересованы в появлении новых узнаваемых символов.



Фото Александра Осипова