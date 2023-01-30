Уральская торгово-промышленная палата включит посещение Шигирского идола в культурную программу для международных делегаций

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Уральская торгово-промышленная палата включит посещение Шигирского идола в культурную программу для международных делегаций. Об этом заявил в ходе экскурсии по Музею истории и археологии Урала, где располагается экспозиция «Шигирской кладовой», президент Уральской ТПП Андрей Беседин.



Экскурсию по выставке для президента Уральской ТПП Андрея Беседина и его коллег провела главный научный сотрудник Отдела древней истории народов Урала Светлана Савченко.







Андрей Беседин рассказал, что решил лично посетить экспозицию, чтобы понять, как преподносить эти уникальные артефакты для зарубежных делегаций, которые принимает Уральская ТПП.



«Я сегодня сюда пришел, чтобы своими глазами увидеть Шигирского идола. Чтобы понять, как мы будем это преподносить нашим гостям. И теперь могу сказать, что со своей стороны мы будем всячески продвигать эти уникальные уральские артефакты для иностранных делегаций, которые мы принимаем до сотни ежегодно», — сказал президент Уральской ТПП.



Он также подчеркнул, что тему Шигирского идола и Шигирской коллекции необходимо обязательно развивать, поскольку это культурные истоки не только Урала, но и многих европейских стран.



«Можно и нужно гордиться тем, что Урал имеет кроме промышленных достижений XVIII-XX веков такие исторические артефакты. Я думаю, что впереди нас ждет еще много открытий, которые изменят исторический облик нашей малой родины в плане ее исторического влияния, в том числе на мировую культуру. Ведь все мы знаем, что именно отсюда берет начало культура многих стран Европы», — считает президент Уральской ТПП.



Андрей Беседин рассказал, что в настоящий момент власти Екатеринбурга ведут активную работу над продвижением новой символики города. И Шигирский идол займет среди других знаковых объектов важное место.



«Сейчас идет формирование нового облика и Свердловской области, и ее столицы — Екатеринбурга — с точки зрения туристической привлекательности. Я разговаривал с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым об этом и могу сказать, что сейчас идет перезагрузка символики города. Шигирский идол — это вечная и общая тема, и с другими событиями уральской истории она совершенно несопоставима с точки зрения древности. Поэтому Шигирскую коллекцию нужно обязательно продвигать», — добавил А. Беседин.