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Жители и гости Екатеринбурга 10 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской кладовой»

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Жители и гости Екатеринбурга 10 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской кладовой». В эту дату в Музее истории и археологии Урала будет проходить День Большого Шигирского идола, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения культуры.

Жители и гости Екатеринбурга 10 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской кладовой»

Фото из Telegram-канала Свердловского областного краеведческого музея

Уникальная экспозиция во главе с самым древним деревянным артефактом в мире находится в отдельном зале по адресу проспект Ленина, 69/10. В этом году хранители Шигирской коллекции также подготовили ряд развлекательно-познавательных мероприятий для гостей музея.

Так, в 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 и в 17.00 пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции «Шигирской кладовой». С 12.00 до 15.00 будет работать интерактивная площадка, где самые маленькие любители истории Урала смогут нарисовать наскальные изображения песком. В 16.00 начнется лекция «Когда и почему человек стал рисовать и что из этого получилось», которую прочтет доктор исторических наук, профессор кафедры археологии и этнологии УрФУ Ольга Корочкова.

Вход на экскурсии и лекцию — только по предварительной записи по телефону +7 (343) 358-95-27.

Напомним, что в 2023 году «Шигирскую кладовую» и знаменитого идола увидели более 25 тыс. человек. Это почти на 10 тыс. больше, чем в 2022 году.

Также в декабре 2022 года уникальный культурный памятник обзавелся своим сайтом.
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