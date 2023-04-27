Жители и гости Екатеринбурга 10 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской кладовой»

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Екатеринбурге выпустили буклет, посвященный Шигирской коллекции. Отдельное внимание в ...26.04.2023 Коллекция городской одежды по мотивам «Шигирской кладовой» привлечет инвестиции
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Дизайнер Маша Варламова представила «Шигирскую городскую коллекцию»: модную одежду, ...30.01.2023 Жители и гости Екатеринбурга 5 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской кладовой»
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Жители и гости Екатеринбурга 5 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской ...11.01.2023 В Екатеринбурге экспозицию с Шигирским идолом в краеведческом музее за год посетили более 16,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Екатеринбурге посещаемость экспозиции «Шигирская кладовая» в краеведческом музее ...19.12.2022 В Екатеринбурге прошла презентация сайта о Шигирской археологической коллекции
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022.В Екатеринбурге на площадке Свердловского областного краеведческого музея прошло ...