УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Жители и гости Екатеринбурга 5 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской кладовой». В эту дату в Музее истории и археологии Урала будет проходить День Большого Шигирского идола, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения культуры.
Уникальная экспозиция во главе с самым древним деревянным артефактом в мире находится в отдельном зале по адресу проспект Ленина, 69/10. Сотрудники музея будут готовы принять посетителей с 11.00.
Напомним, что в 2022 году «Шигирскую кладовую» и знаменитого идола увидел 16 тыс. 581 человек, что почти на 4 тыс. выше результатов 2021 года.
Также в декабре прошлого года уникальный культурный памятник обзавелся своим сайтом.
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