В Екатеринбурге экспозицию с Шигирским идолом в краеведческом музее за год посетили более 16,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Екатеринбурге посещаемость экспозиции «Шигирская кладовая» в краеведческом музее Свердловской области увеличилась до 16 тыс. 581 человека. Об этом сообщает пресс-служба организации.



В ходе заседания организационного комитета по продвижению Шигирской археологической коллекции генеральный директор музея Александр Емельянов рассказал, что количество посетителей экспозиции, посвященной древней культуре, увеличилось почти на треть.



«В 2022 году «Шигирскую кладовую» и знаменитого идола увидели 16 тыс. 581 человек, что почти на 4 тыс. выше результатов прошлого года», — отметил А. Емельянов.



Также, по его словам, интерес к Большому Шигирскому идолу обусловлен увеличением туристических путешествий по стране в целом. Помимо этого, администрация Екатеринбурга оказывает поддержку оргкомитету для распространения информации о проекте «Шигирской кладовой».



Отмечается также, что на юбилее в честь археологического памятника побывало не менее 200 человек. Еще порядка 500 посмотрели видеорепортаж и спектакль «Сказ о том, как старатели и краеведы Шигирского идола нашли».



Посмотреть на Шигирского идола можно каждый день, кроме понедельника, по адресу Екатеринбург, проспект Ленина, 69/10, Музей истории и археологии Урала.