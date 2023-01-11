Культурный Екатеринбург

Минувший год для сферы культуры Екатеринбурга стал богатым на события: в городе прошли новые музейные выставки, открылись заведения для подготовки юных кадров, были заключены соглашения с другими культурными учреждениями Свердловской области и России, достигнуты значительные результаты в области популяризации знаковых для Урала культурных объектов.



Так, экспозицию с Шигирским идолом в краеведческом музее Екатеринбурга за 2022 год посетил 16 тыс. 581 человек, что почти на 4 тыс. выше результатов предыдущего года. По словам генерального директора музея Александра Емельянова, интерес к Большому Шигирскому идолу обусловлен увеличением туристических путешествий по стране в целом. Помимо этого, администрация Екатеринбурга оказывает поддержку оргкомитету для распространения информации о проекте «Шигирской кладовой».







Отмечается также, что на юбилее в честь археологического памятника побывало не менее 200 человек. Еще порядка 500 посмотрели видеорепортаж и спектакль «Сказ о том, как старатели и краеведы Шигирского идола нашли».



Кроме того, в конце декабря 2022 года состоялась презентация сайта, посвященного Шигирской археологической коллекции.



Интернет-площадку Шигира представил член Российской ассоциации по связям с общественностью, учредитель ИАА «УралБизнесКонсалтинг» Евгений Потапов. Он же рассказал о планах по продвижению Екатеринбурга через памятники истории и археологии Урала в юбилейном 2023 году.



Также в прошедшем году состоялось другое значимое событие для музейной жизни города: в феврале было подписано соглашение между ФГБУК «Государственный Эрмитаж», правительством Свердловской области и администрацией города Екатеринбурга о реализации программ культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Осенью также было подписано трехстороннее соглашение о прохождении студентами-искусствоведами Гуманитарного института УрФУ стажировок в Государственном Эрмитаже.







Летом специалисты Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) подвели итоги первого года работы центра «Эрмитаж-Урал», который входит в состав музейного комплекса. За это время постоянную экспозицию и гастрольные выставки, расположенные на улице Вайнера, 11, посетило более 105 тыс. горожан и гостей города. В Центре с успехом прошло пять выставочных проектов, было проведено около 1 тыс. экскурсий и прочитано 70 лекций, организовано 110 детских и семейных программ, 20 музыкальных и театральных постановок.



Культурный центр «Эрмитаж-Урал», наряду с другими музеями города, принял участие в «Ночи музеев», которая традиционно прошла в мае. Мероприятие было посвящено Году культурного наследия народов России. Всего в программах проекта приняло участие 134 площадки, из них 17 — новых, проведено более 1,2 тыс. экскурсий. Площадки посетило 75 тыс. человек.



Помимо этого, «Эрмитаж-Урал» стал одним из участников всероссийской акции «Библионочь», в рамках которой была презентована уникальная книга «Спасти и сохранить. Эвакуация Эрмитажа на Урал в документах, воспоминаниях, фотографиях и рисунках», посвященная подвигу сотрудников ЕМИИ по спасению и сохранению коллекции Государственного Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны.







Осенью в Екатеринбурге традиционно прошли Дни Эрмитажа на Урале. Различные мероприятия состоялись с 26 по 30 октября 2022 года в центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, а также в здании ЕМИИ на улице Воеводина, 5. Главными событиями программы стали три выставки, лекции, кинотеатр виртуальной реальности и мастер-классы для реставраторов.



Стоит отметить, что за минувший год различные музеи Екатеринбурга представили более 170 выставочных проектов, в том числе передвижных, которые увидели более 400 тыс. посетителей.



К другим значимым итогам года в сфере культуры можно отнести открытие после модернизации библиотеки № 40 в микрорайоне Эльмаш (улица Старых Большевиков, 18). На ее площадке был создан центр конструктивизма, который открыт в рамках мультиформатного проекта «Екатеринбург. PRO Конструктивизм» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.







Также в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2022 году выполнен капитальный ремонт Детской художественной школы № 3 имени А.И. Корзухина. А 1 сентября состоялось открытие нового корпуса Детской художественной школы № 2 имени Г.С. Мосина (ДХШ № 2) в Академическом районе. Филиал школы стал первым муниципальным учреждением культуры в этой части города. Стоит отметить, что школа была построена с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).



Не менее значимым событием для города стало преображение Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. В минувшем году на его территории было установлено новое колесо обозрения и начата работа по капитальному ремонту летнего театра — площадки, которая в юбилейный для Екатеринбурга год примет самых известных музыкальных гостей. Кроме этого, появилась новая лыжная база и аттракционы. За год парк посетили более 2 млн 700 тыс. человек.







В конце года в Екатеринбурге традиционно открылся ледовый городок на площади 1905 года. В этот раз власти города приняли решение установить на площадке живую ель. Также городок украсили ледовые скульптуры, авторами которых стали участники XXI Международного конкурса «Европа — Азия». Для маленьких посетителей в городке был построен парк развлечений, в том числе две горки разной высоты, ледяная чаша и лабиринт. Власти города отмечают, что за время зимних каникул ледовый городок посетили более 400 тыс. гостей.