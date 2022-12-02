Елка. Начало

В ночь на 8 декабря в Екатеринбург привезли живую ель, которая будет установлена в ледовом городке на площади 1905 года. Высота дерева составляет почти 30 м, диаметр кроны — порядка 8 м.







Живая ель будет установлена на площади впервые за много лет. Такое решение администрация города приняла, чтобы привнести что-то необычное в оформление новогоднего городка, который в этом году будет посвящен предстоящему 300-летию уральской столицы.



«В этом году было принято решение вернуться к живой елке. Мы решили, что накануне празднования 300-летнего юбилея города, которому посвящена тема ледового городка, в традиционном оформлении площадки необходимо что-то поменять, привнести новое. При этом, подчеркну, что, по словам специалистов, живая ель — это восполняемый ресурс», — рассказал начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков.







Он также сообщил, что поиски дерева велись с осени. Подходящий экземпляр был найден в 200 км от Екатеринбурга под Шалей.



«Ель нашли в лесном хозяйстве под Шалей, более чем в 200 км от Екатеринбурга. Оказывается, найти подходящую ель — это почти приключение. Дерево должно располагаться в месте, куда может подъехать техника, в том числе лесовоз и кран. Спиливать его можно при определенном температурном режиме, также нужно иметь пространство, чтобы правильно подготовить елку к транспортировке. Это непростой процесс», — поделился Илья Марков.



Украшать новогоднее дерево специалисты начнут уже в ближайшие дни. К 20 декабря на елке помимо светодиодных шаров и гирлянд появятся игрушки, изготовленные воспитанниками детских садов и школ города. Вокруг ели специалисты установят традиционные арки, которые будут украшены светящейся надписью «300 лет» в честь трехсотлетия уральской столицы.







Первые партии льда уже также появились на строительной площадке. Ледяными пластинами строители начали обшивать каркасы будущих ледовых объектов. Стоит добавить, что в этом году на территории ледового городка будет действовать одна платная горка.



«В этом году на площади будет одна платная горка — самая большая. Стоимость билета на нее составит 50 руб., при этом будет реализована возможность покупки билетов онлайн. Также там будут установлены турникеты, чтобы ускорить процесс прохода на горку для желающих прокатиться», — добавил начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга.







Также в ближайшие дни на площадь привезут новые партии ледяных блоков, которые сейчас заготавливаются в поселке Северка: лед вырубают на территории заброшенного строительного карьера.



«В эти выходные запланированы поставки льда на территорию ледового городка. После этого начнется возведение одного из самых сложных архитектурных элементов — макета первой городской крепости. Наиболее ранние рисунки этого сооружения в городских архивах датируются 1726 годом. Именно на их основе и были созданы эскизы для ледяной копии», — сообщил начальник управления культуры администрации города.



Помимо этого, на площади уже устанавливают карусели, ведутся работы по разводке электрических сетей, в том числе для подсветки ледяных скульптур.







Илья Марков также рассказал, что власти города решили не отказываться совсем от новогодних представлений для детей на главной площади города.



«Мы решили, что неправильно совсем не проводить никаких мероприятий для детей на территории ледового городка. Администрация города отказалась от традиционного фейерверка и от развлекательных шоу, но новогоднее представление для юных горожан мы решили провести. Оно будет посвящено 300-летней истории Екатеринбурга, в нем будет много интерактивных элементов, которые позволят вовлечь ребят в изучение фактов о нашем городе. Такие представления будут проходить два раза в день на площади в течение всех каникул», — добавил Илья Марков.



Городок начнет работу 30 декабря в 17.00 и будет принимать гостей до 15 января. Однако возможно, что срок работы ледовых аттракционов будет продлен.