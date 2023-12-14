Ледяная сказка

В ледовом городке на площади 1905 года в Екатеринбурге стартовал XXII Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа-Азия». В этом году на площадке будут представлены работы семи команд. Тема фестиваля перекликается с основной темой ледового городка — «По страницам пушкинских произведений».Всего на конкурс было заявлено 14 эскизов от скульпторов из России и Беларуси. Для участия отобрали семь команд. Мастера представят жюри свои работы к 27 декабря.Директор ООО «Айс-проект 2000», подрядчика, который занимается возведением городка, Наталья Тумакова рассказала о ходе работ на площади.«Как только закончились холода, мы сразу решили проблему с материалом. Лед на место привозят в блоках весом около 200 кг каждый. Теперь его достаточно и для строителей городка, и для участников фестиваля. Однако сейчас у нас возникла другая проблема — оттепель. Лед не любит перепадов температур. Кроме того, из-за слишком сильных холодов он идет мелкими трещинками, а от тепла «плачет», — рассказала директор подрядчика.Однако с такой ситуацией мастера сталкиваются не в первый раз, поэтому городок заранее планируют с учетом возможных неожиданностей. Например, горки, башни и ледяные стенки проектируют таким образом, чтобы они не разрушались даже во время длительных оттепелей, в некоторых местах возводят контрфорсы. Однако, если плюсовые температуры после открытия городка будут держаться несколько дней, площадку закроют до похолодания, чтобы посетители не пострадали в случае возможных обрушений.Скульптуры, которые создают мастера, как правило, имеют ажурные элементы, для которых оттепель очень опасна. Однако участники фестиваля готовы работать ночью, когда температуры опускаются ниже дневных значений, чтобы вырезать самые тонкие детали.Команда «Друзья» из Минска представит на конкурсе скульптуру «В порыве чудного мгновенья», отсылающую к стихотворению «Я помню чудное мгновенье…». Коллектив «Мастерня» объединил два мегаполиса — Екатеринбург и Санкт-Петербург. В содружестве городов скульпторы представят «Вечное сияние чистой красоты».«Плантация» из Хабаровска вспоминает «Сказку о царе Салтане». В своей работе «В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут» они изобразят богатырей в морских волнах, а с ними, конечно, и дядьку Черномора.Название команды «Толсур», участники которой приехали из Ижевска и села Толька, отсылает к удмуртскому зимнему празднику в честь собранного урожая. А их скульптура «Песнь о вещем Олеге» — к исторической балладе Пушкина.Другой сборный коллектив, «Поморы» из Архангельска и нового региона России, представит «Свадебный кортеж». Питерская «Песнь Льда и Пламени» оживит во льдах «Царевну-Лебедь» из «Сказки о царе Салтане».А якутская команда из села Намцы под названием «Северный ветер» в ледяном камне остановит мгновение — они покажут встречу «Поэта и музы».Наталья Тумакова также коротко рассказала об основных правилах конкурса.«Каждому из участников мы предоставляем определенную площадь, на которой должны уместиться скульптурные композиции. Территория площади 1905 года сравнительно небольшая, поэтому имеются определенные ограничения. Состав жюри фестиваля пока находится в процессе согласования. По итогам работы комиссии будут выбраны три призера. Команда, занявшая первое место, получит 150 тыс. руб., второе место — 100 тыс. руб., третье — 50 тыс. руб.», — рассказала Наталья Тумакова.Все семь пятиметровых скульптур будут закончены и оснащены подсветкой к 26 декабря.Увидеть работы мастеров жители и гости уральской столицы смогут во время открытия ледового городка на площади 1905 года, которое запланировано на 16.00 29 декабря. Скульптуры будут радовать екатеринбуржцев до 14 января, после чего до 21 января специалисты демонтируют все конструкции городка.Напомним, что в этом году ледовый городок посвящен Александру Пушкину. В 2024 году в России будет праздноваться 225 лет со дня его рождения. Городок получил название «Карта Пушкина», связанное с программой по популяризации культурных мероприятий среди молодых людей, «Пушкинской картой», благодаря которой растет общий уровень культуры в стране.В этом году на площади 1905 года устанавливают новую искусственную ель, похожую на настоящую, высотой 30 м и диаметром 12 м. Ее подарил городу Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. Имитация дерева будет украшена светящимися золотыми шарами и игрушками в виде шляпы-цилиндра и трости поэта. Решение об установке искусственной елки было принято с учетом мнения горожан. В феврале этого года на платформе «Активный Екатеринбург» 62% респондентов, принимавших участие в специальном опросе, проголосовали за то, чтобы главную площадь города украшала искусственная ель.