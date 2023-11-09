В ледовом городке на площади 1905 года будут ежедневно проводиться развлекательные мероприятия

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале рассказал, что в этом году ...07.11.2023 В Екатеринбурге ледовый городок откроется 29 декабря
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге ледовый городок на площади 1905 года откроется 29 декабря и проработает ...10.10.2023 На ледовый городок в центре Екатеринбурга планируется потратить 24,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на возведение ледового городка на площади ...10.11.2022 Строительство ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге начнется 14 ноября
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков на заседании ...09.01.2014 Ледовый городок в Екатеринбурге продолжит свою работу до 2 февраля
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2014. Ледовый городок на площади 1905 года, по предварительным подсчетам, во время новогодних ...