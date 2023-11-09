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09.11.2023

В ледовом городке на площади 1905 года будут ежедневно проводиться развлекательные мероприятия

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В ледовом городке, который откроется на площади 1905 года в Екатеринбурге 29 декабря, ежедневно будут проходить развлекательные программы для детей и взрослых. Об этом сегодня заявил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

«В дни школьных каникул в ледовом городке запланированы развлекательные мероприятия с интерактивными моментами для семейной аудитории и выступления творческих коллективов. Они будут повторяться дважды в день, в 14.00 и в 17.00. Новшеством этого года станут вечерние концерты для взрослых в 20.00. Также разработана программа новогодней ночи, которая продлится до 03.00 1 января», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Напомним, что на площади 1905 года будет установлена новая искусственная ель высотой в 30 метров. Главной темой ледового городка станут сказки Александра Сергеевича Пушкина, 225 лет со дня рождения которого будут отмечать в 2024 году. Согласно техническому заданию, здесь должны появиться следующие объекты: композиции «Дворец с белочкой», «Царевна Лебедь», «Остров Буян», комплекс горок «Ладья», каркасные фигуры «Бочка» и «Богатырь», ледяная стена «33 богатыря».
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