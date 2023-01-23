В Екатеринбурге комиссия подтвердила готовность ледового городка на площади 1905 года к открытию

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге комиссия подтвердила готовность ледового городка на площади 1905 года к открытию. Первых посетителей здесь примут 29 декабря в 16.00, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Оценку городка к открытию производили представители городских властей, правоохранительных органов и МЧС России. Особое внимание при осмотре основных объектов городка, освещения площадки, входных арочных групп они уделили обеспечению безопасности.



По словам технического директора ООО «Айс-проект 2000» Николая Наумчука, все горки залиты и прошли проверку Ростехнадзора. Готовы ледовые чаши, детские комплексы, ярмарочные ряды. Для строительства ледового городка в этом году было привезено 700 кубометров льда.



«Осталось доделать лабиринт и установить ограждение вокруг ледовых фигур международного фестиваля, сделать подсветку некоторых элементов и навести порядок на площадке», — отметил Николай Наумчук.



Напомним, что темой главного городка уральской столицы стали герои произведений Александра Пушкина, чье 225-летие страна отметит в следующем году. Название городка «Пушкинская карта» символизирует доступность культуры для современной молодежи. Главная городская елка будет радовать горожан и гостей уральской столицы до 14 января 2024 года, после чего до 21 января специалисты демонтируют конструкции.