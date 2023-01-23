В Екатеринбурге комиссия подтвердила готовность ледового городка на площади 1905 года к открытию

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Екатеринбурге на площади 1905 года начались работы по демонтажу ледового городка. По ...02.11.2022 Власти Екатеринбурга рассказали о ходе подготовки к строительству новогоднего городка на площади 1905 года
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2022. Власти города рассказали, что подготовка к строительству ледового городка, которое ...12.11.2021 Площадь 1905 года в Екатеринбурге закроется с 15 ноября для строительства ледового городка
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2021. Парковка на площади 1905 года в городе Екатеринбурге с 15 ноября будет закрыта на ...29.09.2015 Площадь 1905 года закроют с 16 ноября для строительства ледового городка
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2015. В целях проведения монтажных работ по строительству ледового городка площадь 1905 года ...14.11.2014 С 17 ноября парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта для возведения ледового городка
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2014. В понедельник, 17 ноября, власти Екатеринбурга перекрывают парковку на площади 1905 ...