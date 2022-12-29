Ледовый городок в пятом квартале Академического района Екатеринбурга откроется в конце декабря

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В пятом квартале Академического района Екатеринбурга специалисты готовятся к началу возведения ледового городка. Открытие зимних аттракционов запланировано на конец декабря, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).Идеологией пятого квартала выступают основные символы, связанные с различными основами знаний: это каменное изваяние совы — знака мудрости — и атома, являющегося главным символом науки. В городке будут представлены скульптуры, отражающие эту идею.Так, в центре, по правую и левую стороны от елки, будут расположены ледяные фигуры Совы и Академика. Кстати, скульптура Академика является неизменным атрибутом всех ледовых городков, отражающим основную концепцию Академического района как наукограда.В городке, кроме ледяных статуй, будут представлены и другие архитектурные сооружения, такие как горки, ледяные чаши и лабиринт. Организаторы городка уделяют особое внимание привлечению интереса подрастающего поколения к знаниям. С этой целью для детей младшего возраста в городке будут представлены ледовые фигуры, которые помогут им лучше понять и воспринять тему городка. Например, ледовая скульптура «Книга». Кроме этого, в городке будут размещены световые фигуры.Организаторы ледового городка — АО СЗ «РСГ-Академическое» и УК «Академический» — надеются, что эта новогодняя площадка в Академическом районе подарит приятные и яркие впечатления жителям и гостям района.Территория городка будет расположена в Преображенском парке (ближайший адрес — пр. Академика Сахарова, 47).