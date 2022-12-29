Ледовый городок в Преображенском парке Екатеринбурга посетили более 150 тыс. горожан

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Ледовый городок в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга за месяц работы посетило более 150 тыс. горожан. Это стало третьим результатом среди зимних развлекательных площадок города, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).



Больше всего посетителей, по данным властей уральской столицы, было в ледовом городке на площади 1905 года — порядка 500 тыс. Зимняя площадка в ЦПКиО им. Маяковского за новогодние каникулы собрала 250 тыс. гостей.



Зимний городок в Преображенском парке в эти дни завершает свою работу. Ледовые скульптуры планируют переместить на каток, расположенный на пруду, где они будут радовать посетителей до конца зимы.





Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»



Часть парка, где будет теперь всегда располагаться новогодний городок с многометровой живой сибирской елью, станет главной площадкой второй очереди Преображенского. Реконструкция этой части территории запланирована на 2023 год: площадка победила во всероссийском голосовании по программе «Комфортная городская среда». Годом ранее победителем голосования стала первая очередь парка.



По традиции в этом году новогоднюю ледовую сказку жителям Екатеринбурга подарил главный застройщик района — АО СЗ «РСГ-Академическое».



«Опробовали новую площадку, которая станет центром притяжения Преображенского парка. Освоение второй очереди сделает его популярным местом для зимних гуляний в Екатеринбурге. Самые крутые горки, даже — горы, каток на настоящем пруду, огромная площадка для праздников», — отметил на открытии городка генеральный директор специализированного застройщика Сергей Ланцов.



На создание ледового городка в этом году ушло более 80 кубометров льда, 60 живых елок и сотни метров иллюминации. Новогоднюю сказку творила команда из 10 человек.



Напомним, что ГК «КОРТРОС» входит в тройку компаний, которые прямо сейчас строят больше всего жилья в Екатеринбурге — объем выданных АО СЗ «РСГ-Академическое» разрешений на строительство составляет 299 тыс. кв. м.