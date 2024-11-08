Екатеринбург готовится к Новому году

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городской коллегии, на котором обсуждалась подготовка к новогодним праздникам. Основное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности жителей. Также глава города поручил усилить работу коммунальных служб по уборке снега в зонах проведения массовых мероприятий.
Ранее глава города принял решение сделать бесплатным проезд в муниципальном транспорте 31 декабря и 1 января. По решению городских властей бесплатной будет и стоянка на муниципальных парковках на время новогодних каникул, а метрополитен продлит свою работу 1 января до часу ночи.
«Наша задача — сделать так, чтобы отдых горожан и гостей уральской столицы был увлекательным и разнообразным, а главное, безопасным», — подчеркнул А. Орлов.
Развлекательную программу на новогодние праздники представил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. Он сообщил, что основными локациями для посещения горожанами и гостями уральской столицы станут ледовый городок в Историческом сквере, где расположена главная елка города, а также каток на площади 1905 года.
Ледовый городок будет открыт 27 декабря. Его основная тема в этом году — «Новогодняя сказка снеговиков». Посетителей ждут пять горок, лабиринт, ледовые скульптуры и, конечно, 30-метровая ель.
Каток на главной площади города открылся 21 декабря. В торжественном открытии приняли участие известные фигуристы. Также была подготовлена яркая программа с живой музыкой. На площадке размещен фудкорт, фотозона и пункт проката экипировки.
Руководители городских районов сообщили, что малые ледовые городки, а также катки и елки появятся в каждом районе города. В Верх-Исетском районе — на площади Субботников, в Железнодорожном — на аллее Седова, в Ленинском — в парке Архипова, в Октябрьском – на площади Обороны, в Орджоникидзевском — у КЦ «Эльмаш», в Чкаловском — в парке «Южный». В Академическом районе городок разместится в Преображенском парке, а в Кировском — у спортивной школы «Виктория».
Илья Марков отметил, что на время новогодних каникул для екатеринбуржцев и гостей города культурные учреждения города подготовили особую программу. Всего уральцев ждут 1 128 различных мероприятий.
Для обеспечения безопасности массовых мероприятий власти города решили задействовать не только правоохранительные органы, но также охранные фирмы и добровольные дружины.
«Наша задача — сделать все возможное для обеспечения безопасности жителей и гостей уральской столицы во время новогодних и рождественских праздников. Особое внимание необходимо уделить антитеррористической защищенности, соблюдению общественного порядка, а также выполнению требований пожарной безопасности», — сказал Алексей Орлов.
Во время праздников сотрудники полиции усилят патрулирование улиц, уделив особое внимание 62 храмам города, где будут проходить рождественские всенощные бдения.
На каждой новогодней локации было установлено видеонаблюдение, ограждения и антитаранные устройства. Все праздничные площадки в районах получили паспорта безопасности. Общегородские получат их в течение полутора недель.
Сотрудники МЧС также готовятся быстро оказать помощь горожанам в случае необходимости.
Из дополнительных мер безопасности на время праздничных каникул в Екатеринбурге будет действовать особый противопожарный режим, а на центральных улицах запретят продажу алкоголя.
Отметим, что в завершении заседания коллегии Алексей Орлов дал поручение коммунальным службам города усилить работу по уборке снега, в особенности там, где будут проходить массовые мероприятия.
Директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова сообщила, что в мероприятиях по очистке городских улиц будут задействованы 450 единиц техники и столько же дорожных рабочих.