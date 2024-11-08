Екатеринбург готовится к Новому году

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городской коллегии, на котором обсуждалась подготовка к новогодним праздникам. Основное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности жителей. Также глава города поручил усилить работу коммунальных служб по уборке снега в зонах проведения массовых мероприятий.Ранее глава города принял решение сделать бесплатным проезд в муниципальном транспорте 31 декабря и 1 января. По решению городских властей бесплатной будет и стоянка на муниципальных парковках на время новогодних каникул, а метрополитен продлит свою работу 1 января до часу ночи.«Наша задача — сделать так, чтобы отдых горожан и гостей уральской столицы был увлекательным и разнообразным, а главное, безопасным», — подчеркнул А. Орлов.Развлекательную программу на новогодние праздники представил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. Он сообщил, что основными локациями для посещения горожанами и гостями уральской столицы станут ледовый городок в Историческом сквере, где расположена главная елка города, а также каток на площади 1905 года.Ледовый городок будет открыт 27 декабря. Его основная тема в этом году — «Новогодняя сказка снеговиков». Посетителей ждут пять горок, лабиринт, ледовые скульптуры и, конечно, 30-метровая ель.Каток на главной площади города открылся 21 декабря. В торжественном открытии приняли участие известные фигуристы. Также была подготовлена яркая программа с живой музыкой. На площадке размещен фудкорт, фотозона и пункт проката экипировки.Руководители городских районов сообщили, что малые ледовые городки, а также катки и елки появятся в каждом районе города. В Верх-Исетском районе — на площади Субботников, в Железнодорожном — на аллее Седова, в Ленинском — в парке Архипова, в Октябрьском – на площади Обороны, в Орджоникидзевском — у КЦ «Эльмаш», в Чкаловском — в парке «Южный». В Академическом районе городок разместится в Преображенском парке, а в Кировском — у спортивной школы «Виктория».Илья Марков отметил, что на время новогодних каникул для екатеринбуржцев и гостей города культурные учреждения города подготовили особую программу. Всего уральцев ждут 1 128 различных мероприятий.Для обеспечения безопасности массовых мероприятий власти города решили задействовать не только правоохранительные органы, но также охранные фирмы и добровольные дружины.«Наша задача — сделать все возможное для обеспечения безопасности жителей и гостей уральской столицы во время новогодних и рождественских праздников. Особое внимание необходимо уделить антитеррористической защищенности, соблюдению общественного порядка, а также выполнению требований пожарной безопасности», — сказал Алексей Орлов.Во время праздников сотрудники полиции усилят патрулирование улиц, уделив особое внимание 62 храмам города, где будут проходить рождественские всенощные бдения.На каждой новогодней локации было установлено видеонаблюдение, ограждения и антитаранные устройства. Все праздничные площадки в районах получили паспорта безопасности. Общегородские получат их в течение полутора недель.Сотрудники МЧС также готовятся быстро оказать помощь горожанам в случае необходимости.Из дополнительных мер безопасности на время праздничных каникул в Екатеринбурге будет действовать особый противопожарный режим, а на центральных улицах запретят продажу алкоголя.Отметим, что в завершении заседания коллегии Алексей Орлов дал поручение коммунальным службам города усилить работу по уборке снега, в особенности там, где будут проходить массовые мероприятия.Директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова сообщила, что в мероприятиях по очистке городских улиц будут задействованы 450 единиц техники и столько же дорожных рабочих.