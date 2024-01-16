Мороз и отдых

С конца ноября Свердловскую область преследует непогода: снегопады, метели, оттепели и, как следствие, гололед. В декабре 2023 года и январе 2024 года — аномальные морозы до минус 30 градусов по Цельсию и ниже. Однако на туристической отрасли региона в целом непогода отразилась не критично. Пострадали только отдельные сегменты.
Непогода на Средний Урал пришла в 20-х числах ноября. Сильнейшие снегопады провоцировали гололед. В декабре к снегопадам прибавились аномальные морозы. Непогода продолжалась также в течение новогодних каникул и не могла не сказаться в той или иной степени на внутреннем туризме.
Практически не пострадали от морозов уральские загородные места размещения. Как рассказал УрБК президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, высокий сезон в отрасли начинается в последних числах декабря, когда приходит пора новогодних корпоративов. Однако по сложившейся практике будущие гости бронируют загородные объекты (отели, глэмпинги, загородные комплексы) заранее.
«Туристические объекты, расположенные на территории Свердловской области, в период новогодних каникул были забронированы полностью. В начале декабря большая часть объектов уже была забронирована, так что последующие морозы и снегопады отразиться на бизнесе не могли, потому что внесенные деньги возврату не подлежат. Это стандартная практика», — рассказал Михаил Мальцев УрБК.
По его словам, предоплату клиенты могли бы вернуть себе в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, однако аномальные морозы и тот факт, что автобус с клиентами физически не может доехать по занесенной снегом дороге до арендованного ими объекта, таковыми не являются.
Со словами эксперта коррелируют и официальные данные, согласно которым в период новогодних каникул Свердловскую область посетили около 300 тыс. туристов со всей России. Отмечается, что посещаемость региона могла быть и больше, если бы не непогода. Однако загрузка свердловских отелей достигала 85%, а 50 глэмпингов, построенных при поддержке региональных властей, — 100%.
А вот свердловские горнолыжные комплексы в период новогодних каникул посетителей недосчитались. Несмотря на то, что их гостями стало более 80 тыс. туристов, цифры эти далеки от максимальной загрузки. Как отмечает М. Мальцев, те туристические объекты, в которых туристы не остаются на ночь и, соответственно, не бронируют там места заранее (к примеру, горнолыжные комплексы (ГЛК), от непогоды пострадали. Участники отрасли это подтверждают.
«Гостей на комплексе было в разы меньше по сравнению с прошлыми годами», — заявили УрБК представители ГЛК «Гора Ежовая», однако точных данных представить не смогли.
«Существенно уменьшилось количество гостей», — рассказали УрБК представители ГЛК «Гора Волчиха». По их словам, в период с начала декабря 2023 года по первую декаду 2024 года комплекс посетили около 6 тыс. человек. Это примерно в три раза меньше ожидаемого количества.
В ГЛК «Гора Теплая» склоны были закрыты для туристов при температуре минус 25 градусов по Цельсию и ниже. По данным сайта
«Расписание погоды», в декабре таких дней было семь, а в январе — три. В некоторые дни температура колебалась на грани критичного показателя.
Отдельное мнение высказали представители комплекса «Уктусские горы». «Аномальные морозы, конечно, повлияли на посещаемость нашего спортивного комплекса, но многие лыжники продолжали заниматься несмотря на погоду, ведь всегда можно зайти в помещения комплекса и согреться горячим кофе или чаем», — заявили представители комплекса. По их данным, с момента начала зимнего сезона «Уктусские горы» приняли около 3 тыс. посетителей.
Согласен с коллегами сооснователь проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков. Отметим, что «Большая уральская тропа» — межрегиональная всесезонная туристическая тропа протяженностью более 2,5 тыс. км (по проекту). Основной трек идет через Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области, республику Башкортостан и Оренбуржье.
«Туристы поехали туда, где позаботились об их комфорте и безопасности: почистили дороги и стоянки, где работали кафе, где можно погреться, где предложены услуги для отдыха, развлечений и спорта. В средствах размещения в новогодние каникулы загрузка номерного фонда была от 50%», — заявил он в интервью УрБК.
По его словам, измерить точное количество туристов практически невозможно. Известно, что емкость агломерации, расположенной вдоль «Большой уральской тропы», составляет 5 млн человек. Есть и косвенные данные.
«Данные маркетплейсов показывают, что, например, продажи палаток выросли более чем на 90%», — рассказал В. Пестриков.
М. Мальцев описал системную проблему участников туристической отрасли Свердловской области. В периоды повышенного спроса владельцы объектов увеличивают цены на аренду, однако качество предоставляемого сервиса не соответствует заявленным ценникам. В связи с этим многие свердловчане предпочитают отдыхать за пределами региона — в Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае и других регионах. К примеру, в период новогодних каникул доля свердловских туристов, отдыхавших на горнолыжных комплексах Южного Урала, составила 45%.Фото предоставлено сайтом morguefile.com (Seemann)