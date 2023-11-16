В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В ближайшие двое суток на территорию Свердловской области начнет поступать холодный ...07.11.2023 Свердловскую область в ближайшую неделю ожидают плюсовые температуры
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В ближайшую неделю в Свердловской области ожидается теплая погода. Возвращение холодов ...06.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...17.02.2012 В Петербурге ожидаются снегопады
В Петербурге и Ленинградской области в предстоящие выходные дни ожидается снег и метель, сообщили «Интерфаксу» в ...17.02.2011 В ХМАО ударят 40-градусные морозы
В ближайшие дни синоптики Югры прогнозируют в Ханты-Мансийском автономном округе понижение температуры с 28 до 44 ...