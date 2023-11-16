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Вчера, 10:45

В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца недели в регионе ожидаются снегопады, метели и ночные температуры до минус 26 градусов, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Так, с 21 по 23 ноября на Среднем Урале ожидаются сильный снег, метель, снежный накат на дорогах. На севере региона температура будет опускаться до минус 14 градусов ночью. Днем ожидается до минус 6 градусов.

С 24 ноября снегопады уменьшатся. Высота снежного покрова, по ожиданиям синоптиков, может достигать 26 см в большинстве районов области. 24 ноября температура ночью опустится до минус 18 градусов, днем потеплеет до минус 13 градусов. 25 ноября на севере Свердловской области ночью ожидается до минус 26 градусов, днем — до минус 16 градусов. Южнее днем будет до минус 11 градусов, ночью — до минус 23 градусов.
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