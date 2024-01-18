На севере Свердловской области до конца недели ожидаются заморозки до 28 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В северных районах Свердловской области до конца недели в ночное время суток температура будет опускаться до 28 градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Так, завтра в регионе днем воздух будет прогреваться до восьми градусов ниже нуля, ночью ожидается до 20 градусов мороза. Возможны небольшой снег, гололедица. 26 января днем температуры опустятся до 14 градусов ниже нуля, ночью — до 20 градусов. В субботу днем в области ожидается около 6 градусов мороза, на севере — до 16 градусов ниже нуля. Ночью на севере температуры будут опускаться до 28 градусов мороза. При этом 26 и 27 января ветер будет слабый, а осадков не ожидается.



В Екатеринбурге в это время дневные температуры составят около девяти градусов ниже нуля, ночью будет холодать до 18 градусов мороза. Осадков не ожидается, прогнозируются слабый ветер и гололедица на дорогах.