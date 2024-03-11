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Вчера, 09:41

В Свердловской области в первой половине недели температура днем будет подниматься до 9 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. На территории Свердловской области в первой половине недели температура в дневные часы будет подниматься до девяти градусов выше нуля. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в ближайшие три дня ночью температура воздуха местами будет опускаться до минус 14 градусов. Днем воздух будет прогреваться в среднем до нуля. Повсеместно возможны небольшой снег, гололедица. Ветер будет менять направление, при этом ожидаются порывы до 14 м/с.

В Екатеринбурге с понедельника по среду ночью будет холодать до минус шести, днем в городе ожидается от одного до девяти градусов выше нуля. Ветер также будет менять направление, возможны порывы до 9 м/с.
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