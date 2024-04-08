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В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет опускаться до минус 12 градусов. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

На всей территории Среднего Урала до конца текущей недели в ночные часы температура будет сохраняться на отметке от 7 градусов выше нуля до 12 градусов ниже нуля на северных территориях. Днем воздух будет прогреваться до 12 градусов выше нуля, однако на севере области температура не будет превышать плюс 1 градуса. Также синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь со снегом, гололедицу. Ветер ожидается преимущественно западный со скоростью 4-9 м/с с порывами до 17 м/с.

В Екатеринбурге в конце недели в ночные часы температура будет падать до нуля, днем воздух начнет прогреваться до 14 градусов тепла. Ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя. Ветер будет преимущественно западный со скоростью 4-9 м/с.
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