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На Среднем Урале до середины недели сохранится жаркая погода с дневными температурами до 31 градуса

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В Свердловской области до середины недели будет сохраняться жаркая погода с дневными показателями до 31 градуса выше нуля. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, на всей территории области в понедельник и вторник в дневные часы воздух будет прогреваться до 28 градусов тепла, в среду ожидается до 31 градуса. В ночное время столбик термометра будет опускаться до 11 градусов, на севере региона — до 8 градусов. Синоптики также обещают переменную облачность, грозы, переменчивый ветер от 3 до 9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Екатеринбурге в первой половине недели днем воздух будет прогреваться до 27-31 градуса выше нуля, в ночные часы ожидается 14-16 градусов. Прогнозируется также переменная облачность, в среду возможны дожди и грозы. Ветер обещают переменчивый от 3 до 9 м/с.
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