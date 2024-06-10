На Среднем Урале до середины недели сохранится жаркая погода с дневными температурами до 31 градуса

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели температура воздуха поднимется до 31 ...

В Свердловской области в первой половине недели ожидается жара до 31 градуса тепла

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...

В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. В Свердловской области к середине недели дневные температуры будут достигать 21 градуса ...

В Свердловской области к середине недели потеплеет до 21 градуса выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Свердловской области к выходным ожидается потепление — воздух в дневное время будет ...

В Свердловской области к выходным температура поднимется до 21 градуса выше нуля

В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...