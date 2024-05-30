В начале недели в Свердловской области столбики термометров будут подниматься до 30 градусов тепла

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области к концу недели в дневное время воздух будет прогреваться до 24 ...

В Свердловской области к концу недели воздух прогреется до 24 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...

В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. В Свердловской области к середине недели дневные температуры будут достигать 21 градуса ...

В Свердловской области к середине недели потеплеет до 21 градуса выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Свердловской области до конца рабочей недели в дневное время суток воздух будет ...

В Свердловской области до конца недели дневные температуры будут подниматься до 28 градусов тепла

В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...