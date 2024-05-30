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В начале недели в Свердловской области столбики термометров будут подниматься до 30 градусов тепла

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели дневные температуры будут подниматься до 30 градусов выше нуля. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в первые дни недели на юге области днем воздух будет прогреваться до 30 градусов тепла, на севере региона — до 15 градусов выше нуля. В ночные часы температура будет опускаться до 3 градусов. Кроме этого, синоптики обещают переменную облачность, дожди и грозы. Ветер ожидается преимущественно южный со скоростью 5-10 м/с с порывами до 17 м/с.

В Екатеринбурге также в дневное время обещают до 30 градусов выше нуля, ночью воздух будет охлаждаться до 11 градусов тепла. Метеорологи прогнозируют для уральской столицы переменную облачность с кратковременными дождями, преимущественно южный ветер со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.
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