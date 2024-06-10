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В Екатеринбурге до конца недели днем воздух будет прогреваться до 35 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до 35 градусов выше нуля. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в Екатеринбурге днем ожидается от 32 до 35 градусов тепла, в ночные часы воздух будет охлаждаться до 18 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков, преимущественно западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

В целом по Свердловской области днем ожидается до 36 градусов тепла. Ночью температура будет опускаться до 15 градусов. Ожидаются переменная облачность с кратковременными дождями и грозами, преимущественно западный ветер со скоростью 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.
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