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В Свердловской области к середине недели потеплеет до 21 градуса выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. В Свердловской области к середине недели дневные температуры будут достигать 21 градуса выше нуля. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в начале недели по ночам воздух на территории области будет охлаждаться до минус 6 градусов, но уже к среде ночные температуры поднимутся до 6 градусов выше нуля. Днем в начале недели ожидается около 3 градусов тепла, в среду в светлое время суток на юге региона прогнозируется до 21 градуса тепла. Также синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и снега, ветер переменчивый со скоростью 6-11 м/с с порывами до 18 м/с.

В Екатеринбурге в начале недели ночью ожидается до 5 градусов ниже нуля, в середине недели ночные температуры будут подниматься до 6 градусов тепла. Днем в понедельник потеплеет до 9 градусов, в среду воздух прогреется до 21 градуса выше нуля. Также синоптики обещают переменную облачность, отсутствие существенных осадков, ветер переменчивый со скоростью 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.
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