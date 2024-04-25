В Свердловской области к середине недели потеплеет до 21 градуса выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Свердловской области к выходным ожидается потепление — воздух в дневное время будет ...18.04.2024 В Свердловской области до конца недели дневные температуры будут подниматься до 28 градусов тепла
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Свердловской области до конца рабочей недели в дневное время суток воздух будет ...11.04.2024 В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...04.04.2024 В Свердловской области в конце недели ожидается похолодание до 10 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. На Среднем Урале до конца недели ожидается похолодание. В ночные часы на севере области ...28.03.2024 В Свердловской области до конца недели в ночное время ожидаются заморозки до минус 15 градусов
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Свердловской области до конца недели температура ночью будет опускаться до 15 ...