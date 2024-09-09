В Свердловской области к середине недели похолодает до 3 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. На территории Свердловской области к середине недели ночные температуры будут опускаться до 3 градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Так, на всей территории региона в начале недели по ночам сохранятся плюсовые температуры, но уже в среду ночью ожидается до минус 3 градусов. Днем в понедельник воздух прогреется до 21 градуса, в последующие дни температура днем будет достигать в среднем отметки 13 градусов. Метеорологи также прогнозируют переменную облачность, незначительные осадки, переменчивый ветер от 2 до 9 м/с, с порывами до 15 м/с.



В Екатеринбурге в первой половине недели по ночам воздух будет остывать до 11 градусов, а затем до 0. Днем ожидается от 20 градусов в понедельник до 10 градусов в среду. Синоптики также обещают переменную облачность, отсутствие осадков и переменчивый ветер от 2 до 9 м/с.