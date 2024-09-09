В Свердловской области к середине недели похолодает до 3 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Свердловской области в первой половине недели синоптики обещают бабье лето. Дневные ...08.08.2024 В Свердловской области до конца недели ночные температуры будут опускаться до 2 градусов тепла
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2024. В Свердловской области до конца недели ночные температуры будут опускаться до 2 ...03.06.2024 В начале недели в Свердловской области столбики термометров будут подниматься до 30 градусов тепла
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели дневные температуры будут подниматься ...27.05.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...06.05.2024 В Свердловской области к середине недели потеплеет до 21 градуса выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. В Свердловской области к середине недели дневные температуры будут достигать 21 градуса ...