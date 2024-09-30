В Свердловской области в середине недели ожидается снег

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. На территории Свердловской области к середине недели ночные температуры будут ...09.09.2024 На Средний Урал в первой половине недели придет бабье лето
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Свердловской области в первой половине недели синоптики обещают бабье лето. Дневные ...17.06.2024 На Среднем Урале до середины недели сохранится жаркая погода с дневными температурами до 31 градуса
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В Свердловской области до середины недели будет сохраняться жаркая погода с дневными ...10.06.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидается жара до 31 градуса тепла
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели температура воздуха поднимется до 31 ...06.05.2024 В Свердловской области к середине недели потеплеет до 21 градуса выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. В Свердловской области к середине недели дневные температуры будут достигать 21 градуса ...