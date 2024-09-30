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Вчера, 13:02

В Свердловской области в середине недели ожидается снег

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Свердловской области в середине недели ожидается снег. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В первой половине рабочей недели на всей территории региона температура воздуха по ночам будет опускаться до 3 градусов ниже нуля. Днем ожидается до 11 градусов тепла. В понедельник осадков не прогнозируется, во вторник в регионе пройдут дожди, а уже в среду в области выпадет снег. Ветер ожидается переменчивый, от 4 до 10 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Екатеринбурге по ночам воздух будет охлаждаться до 0 градусов. В понедельник сохранятся типичные для начала октября дневные температуры — до 11 градусов тепла, во вторник днем столбик термометра подскочит до 20 градусов тепла, а в среду днем похолодает до 7 градусов выше нуля. В первые два дня осадков не ожидается, но уже в среду синоптики обещают снег. Ветер прогнозируется переменчивый, от 4 до 10 м/с, с порывами до 14 м/с.
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