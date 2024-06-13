УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:20

В Свердловской области к середине недели ожидаются похолодание и грозы

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Свердловской области к середине недели похолодает до +14 градусов и ожидаются грозы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в области в первые три дня недели ожидаются сильные дожди, грозы с градом. Ветер будет переменчивый со скоростью 4-9 м/с с порывами до 25 м/с. Ночью температура воздуха будет опускаться до 14 градусов тепла, в дневное время в понедельник воздух прогреется до 28 градусов, во вторник и среду днем температура опустится до 14-19 градусов тепла.

В Екатеринбурге в ближайшие трое суток ожидаются дожди, переменчивый ветер со скоростью 4-9 м/с с порывами до 15 м/с. Днем воздух будет прогреваться до 15-20 градусов, в ночное время температура будет опускаться до 11-13 градусов тепла.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.06.2024 В Екатеринбурге до конца недели днем воздух будет прогреваться до 35 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...

10.06.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидается жара до 31 градуса тепла

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели температура воздуха поднимется до 31 ...

27.05.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...

02.05.2024 В Свердловской области до конца недели ожидаются мокрый снег и переменчивая погода

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. На территории Свердловской области до конца текущей недели синоптики прогнозируют ...

04.04.2024 В Свердловской области в конце недели ожидается похолодание до 10 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. На Среднем Урале до конца недели ожидается похолодание. В ночные часы на севере области ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность
Архив новостей
Июнь 2024 (532)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18