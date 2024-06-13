В Свердловской области к середине недели ожидаются похолодание и грозы

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Свердловской области к середине недели похолодает до +14 градусов и ожидаются грозы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Так, в области в первые три дня недели ожидаются сильные дожди, грозы с градом. Ветер будет переменчивый со скоростью 4-9 м/с с порывами до 25 м/с. Ночью температура воздуха будет опускаться до 14 градусов тепла, в дневное время в понедельник воздух прогреется до 28 градусов, во вторник и среду днем температура опустится до 14-19 градусов тепла.



В Екатеринбурге в ближайшие трое суток ожидаются дожди, переменчивый ветер со скоростью 4-9 м/с с порывами до 15 м/с. Днем воздух будет прогреваться до 15-20 градусов, в ночное время температура будет опускаться до 11-13 градусов тепла.