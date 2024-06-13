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Вчера, 13:42

В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура будет опускаться до 7 градусов

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидается похолодание — в ночные часы столбик термометра будет опускаться до 7 градусов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

На всей территории области ночью температура воздуха не будет превышать отметки в 13 градусов, возможно похолодание до 7 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 21 градуса выше нуля. Синоптики ожидают в регионе небольшие дожди, преимущественно ветер северный со скоростью 4-10 м/с с порывами до 22 м/с.

В Екатеринбурге ночью температура будет опускаться до 9 градусов, днем воздух прогреется до 21 градуса. В субботу днем будет не более 13 градусов тепла. В четверг и среду ожидается умеренный дождь, в субботу непогода усилится. Также метеорологи обещают преимущественно северный ветер со скоростью от 5 до 10 м/с.
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