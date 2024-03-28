В Свердловской области в конце недели ожидается похолодание до 10 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. На Среднем Урале до конца недели ожидается похолодание. В ночные часы на севере области температура воздуха будет опускаться до 10 градусов ниже нуля, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



На всей территории региона в ближайшие двое суток ночью температура будет сохраняться на отметке около 3 градусов ниже нуля, в последние два дня недели ожидаются заморозки до минус 10 градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс 18 градусов, однако к выходным также охладится до 1 градуса ниже нуля. На всей территории области ожидаются мокрый снег с дождем и переменчивый ветер с порывами до 17 м/с.



В Екатеринбурге в ближайшие двое суток ночью прогнозируется до плюс 8 градусов, а затем температура снизится до нуля. Днем ожидается до плюс 18 градусов, но к концу недели наступит похолодание до 1 градуса выше нуля. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидается переменчивый ветер со скоростью от 4 до 11 м/с.