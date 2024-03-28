В Свердловской области в конце недели ожидается похолодание до 10 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Свердловской области до конца недели температура ночью будет опускаться до 15 ...25.03.2024 В Свердловской области в первой половине недели местами плюсовая температура будет сохраняться в ночное время
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. На некоторых территориях Свердловской области плюсовые температуры будут сохраняться в ...14.03.2024 В Свердловской области до конца недели днем будут преобладать плюсовые температуры
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Свердловской области до конца недели в дневное время суток ожидаются плюсовые ...11.03.2024 В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 ...24.01.2024 На севере Свердловской области до конца недели ожидаются заморозки до 28 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В северных районах Свердловской области до конца недели в ночное время суток ...