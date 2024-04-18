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В Свердловской области к выходным температура поднимется до 21 градуса выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Свердловской области к выходным ожидается потепление — воздух в дневное время будет прогреваться до 21 градуса выше нуля. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, сегодня на всей территории области в первой половине дня сохранится прохладная погода, временный снежный покров и гололедица. Однако уже в ночь на пятницу воздух начнет прогреваться и в последующие дни в темное время суток температура будет подниматься до 6 градусов тепла. Днем ожидается от 6 до 21 градуса выше нуля. Также синоптики обещают небольшие дожди, ветер ожидается переменчивый, от 3 до 8 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Екатеринбурге в ближайшие дни также ожидается потепление. В ночные часы воздух будет прогреваться до 6 градусов тепла. Днем температура поднимется до 16 градусов выше нуля. Осадков не ожидается, ветер переменчивый, слабый.
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