В Свердловской области к выходным температура поднимется до 21 градуса выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Свердловской области до конца рабочей недели в дневное время суток воздух будет ...

В Свердловской области до конца недели дневные температуры будут подниматься до 28 градусов тепла

В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...