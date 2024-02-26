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Вчера, 11:05

В начале недели в Свердловской области потеплеет до 4 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. На территории Свердловской области на этой неделе днем воздух будет прогреваться местами до плюс 4 градусов. При этом в регионе будет сохраняться сильный ветер и пройдут снегопады, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в первые дни недели на Среднем Урале ночные температуры будут опускаться до минус 22 градусов на крайнем севере региона, в остальных частях ночью можно ожидать около нуля. Днем воздух будет прогреваться до плюс 4 градусов, однако местами в дневное время прогнозируются температуры не выше минус 9 градусов. Местами ожидаются снегопады, гололедица. Ветер будет западным с порывами до 17 м/с.

В Екатеринбурге в начале недели ночные температуры будут колебаться от 0 до минус 9 градусов, в дневное время воздух будет прогреваться до 2 градусов выше нуля. Существенных осадков не ожидается, на дорогах — гололедица. Прогнозируется западный ветер со скоростью 4-9 м/с с порывами в вечернее время до 14 м/с.
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