В начале недели в Свердловской области потеплеет до 4 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. На предстоящей неделе ожидается относительно теплая погода. В Свердловской области днем ...19.02.2024 В Свердловской области к середине недели ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В середине текущей недели на Среднем Урале ожидаются ночные заморозки. Температура в ...24.01.2024 На севере Свердловской области до конца недели ожидаются заморозки до 28 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В северных районах Свердловской области до конца недели в ночное время суток ...27.11.2023 К середине недели в Свердловской области похолодает до минус 11 градусов
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. К середине недели на Среднем Урале похолодает до минус 11 градусов. На всей территории ...21.11.2023 В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...