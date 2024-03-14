В Свердловской области до конца недели днем будут преобладать плюсовые температуры

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. В Свердловской области до конца недели в дневное время суток будут преобладать плюсовые температуры. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



В Свердловской области до конца недели в дневное время суток воздух будет прогреваться от трех до восьми градусов выше нуля. Ночью температура может опускаться до минус 18 градусов в северных районах. Осадков не ожидается, однако по утрам на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер будет западным и юго-западным с порывами до 15 м/с.



В Екатеринбурге днем также ожидается до восьми градусов выше нуля. В ночное время температура будет опускаться до минус пяти градусов. Осадков не ожидается, прогнозируется западный и юго-западный ветер с порывами до 14 м/с.