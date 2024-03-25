В Свердловской области в первой половине недели воздух днем будет прогреваться до 14 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидаются устойчивые плюсовые температуры в дневное время суток. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



На территории Среднего Урала днем воздух будет прогреваться до 14 градусов выше нуля. Ночью ожидается до плюс 4 градусов, на крайнем севере региона возможно падение температуры до 9 градусов ниже нуля. Ожидается переменная облачность, возможен дождь с мокрым снегом, прогнозируется западный и юго-западный ветер с порывами до 14 м/с.



В Екатеринбурге в первой половине недели днем будет от 5 до 14 градусов тепла. По ночам — от нуля до плюс 7 градусов. Ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер прогнозируется западный и юго-западный с порывами до 13 м/с.