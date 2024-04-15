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В Свердловской области до конца недели дневные температуры будут подниматься до 28 градусов тепла

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Свердловской области до конца рабочей недели в дневное время суток воздух будет прогреваться до 28 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, по прогнозам синоптиков, на всей территории Среднего Урала в ночное время температуры воздуха будут колебаться от минус 5 градусов до 14 градусов выше нуля. Днем ожидается от 6 до 28 градусов тепла. Холоднее всего будет на севере региона, теплее — на юге. Также ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. Ветер будет преимущественно южный со скоростью от 2 до 8 м/с с порывами до 18 м/с.

В Екатеринбурге в ночные часы воздух будет охлаждаться до 8 градусов тепла, днем ожидается от 19 до 28 градусов выше нуля. В городе также прогнозируются переменная облачность, дожди, ветер со скоростью от 2 до 10 м/с с порывами до 15 м/с.
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