В Свердловской области до конца недели дневные температуры будут подниматься до 28 градусов тепла

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ночью температура будет падать до минус ...11.04.2024 В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...08.04.2024 В Свердловской области до середины недели будет пасмурно и дождливо
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидается облачная погода с осадками в ...01.04.2024 В Свердловской области в первой половине недели воздух днем будет прогреваться до 14 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидаются устойчивые плюсовые ...11.03.2024 В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 ...