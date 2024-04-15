В Свердловской области до конца недели дневные температуры будут подниматься до 28 градусов тепла

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ночью температура будет падать до минус ...

В Свердловской области в первой половине недели ожидаются перепады температуры от минус 11 до плюс 16 градусов

В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...