В Свердловской области в ближайшие дни ожидается дождь с мокрым снегом

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Свердловской области в ближайшие дни воздух прогреется до плюс 17 градусов. Об этом ...15.04.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются перепады температуры от минус 11 до плюс 16 градусов
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ночью температура будет падать до минус ...01.04.2024 В Свердловской области в первой половине недели воздух днем будет прогреваться до 14 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидаются устойчивые плюсовые ...26.02.2024 На предстоящей неделе днем в Екатеринбурге будет около нуля градусов
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. На предстоящей неделе ожидается относительно теплая погода. В Свердловской области днем ...09.10.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Об ...