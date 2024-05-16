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В Свердловской области в ближайшие дни ожидается дождь с мокрым снегом

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. В Свердловской области в ближайшие дни синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В частности, 24 мая в регионе днем ожидается температура воздуха от 6 до 11 градусов выше нуля, ночью — от 0 до минус 5. Также ожидаются переменная облачность, днем местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

25 мая в регионе днем потеплеет до 18-23 градусов выше нуля, ночью ожидается от 0 до плюс 5 градусов. Также прогнозируются небольшой, местами умеренный дождь и западный, юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами возможны порывы до 16 м/с.

26 мая на Среднем Урале вновь наступит похолодание: днем температура воздуха составит 10-15 градусов выше нуля, ночью — 7-12 градусов. Ночью также ожидается небольшой, местами умеренный дождь, на севере временами с мокрым снегом. Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью 4-9 м/с с порывами до 18 м/с.
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