В Свердловской области к середине недели ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В середине текущей недели на Среднем Урале ожидаются ночные заморозки. Температура в эти часы местами будет опускаться до 24 градусов ниже нуля, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Так, сегодня днем на территории региона температура будет опускаться до минус 13 градусов, ожидается юго-западный ветер с порывами до 15 м/с. В ночь на 20 февраля местами в области будет до минус 21 градуса, днем потеплеет до минус шести. В ночь на среду похолодает до 24 градусов ниже нуля, днем потеплеет до минус 6. На протяжении трех суток ожидаются переменная облачность, небольшой снег. Ветер во вторник и среду будет юго-западный и западный со скоростью 3-9 м/с.



В Екатеринбурге сегодня днем будет минус 3, в ночь на 20 февраля похолодает до минус 14. Завтра днем ожидается минус семь градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до 19 градусов ниже нуля. Ветер все три дня ожидается юго-западный, до 4-9 м/с. Также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков.