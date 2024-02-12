В Свердловской области к середине недели ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В Екатеринбурге на этой неделе столбики термометров опустятся до 25 градусов ниже нуля. ...09.01.2024 Синоптики прогнозируют аномально холодные температуры на севере Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области в ближайшие три дня ночная температура будет колебаться в ...06.12.2023 В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 40 градусов
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...27.11.2023 К середине недели в Свердловской области похолодает до минус 11 градусов
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. К середине недели на Среднем Урале похолодает до минус 11 градусов. На всей территории ...21.11.2023 В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...