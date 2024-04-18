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Вчера, 10:42

В Свердловской области до конца недели ожидаются мокрый снег и переменчивая погода

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. На территории Свердловской области до конца текущей недели синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и колебания температур от минус 6 до плюс 10 градусов. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, на всей территории Среднего Урала в ночные часы температура будет колебаться от 2 градусов выше нуля до 6 градусов ниже нуля. Днем воздух будет прогреваться до 10 градусов тепла. Ожидаются мокрый снег с дождем, переменная облачность, переменчивый ветер со скоростью 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Екатеринбурге в ближайшие дни ночью температура воздуха будет опускаться до нуля, в дневное время воздух прогреется до 9 градусов тепла. Ожидаются переменная облачность, мокрый снег с дождем, ветер переменчивый со скоростью 4-9 м/с.
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