В Свердловской области до конца недели ожидаются мокрый снег и переменчивая погода

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Свердловской области до конца рабочей недели в дневное время суток воздух будет ...11.04.2024 В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...08.04.2024 В Свердловской области до середины недели будет пасмурно и дождливо
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидается облачная погода с осадками в ...04.04.2024 В Свердловской области в конце недели ожидается похолодание до 10 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. На Среднем Урале до конца недели ожидается похолодание. В ночные часы на севере области ...11.03.2024 В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 ...