В Свердловской области до конца недели днем будут преобладать плюсовые температуры

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 ...04.03.2024 В начале недели в Свердловской области потеплеет до 4 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. На территории Свердловской области на этой неделе днем воздух будет прогреваться ...26.02.2024 На предстоящей неделе днем в Екатеринбурге будет около нуля градусов
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. На предстоящей неделе ожидается относительно теплая погода. В Свердловской области днем ...19.02.2024 В Свердловской области к середине недели ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В середине текущей недели на Среднем Урале ожидаются ночные заморозки. Температура в ...24.01.2024 На севере Свердловской области до конца недели ожидаются заморозки до 28 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В северных районах Свердловской области до конца недели в ночное время суток ...