В Свердловской области до конца недели днем будут преобладать плюсовые температуры

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Свердловской области до конца недели в дневное время суток ожидаются плюсовые температуры. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Так, на территории Свердловской области в ближайшие два дня ночью температура воздуха будет опускаться до 5-10 градусов ниже нуля, на севере региона — до минус 20. В субботу ночные температуры уже достигнут положительных значений — ожидается до одного градуса выше нуля. В дневное время суток до конца недели синоптики прогнозируют плюсовые температуры на всей территории области. Ветер ожидается западный и юго-западный с порывами до 20 м/с. Кроме этого, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица.



В Екатеринбурге в ближайшие дни ночные температуры воздуха будут опускаться до семи градусов ниже нуля, днем воздух будет прогреваться до пяти градусов выше нуля. Ветер также западный и юго-западный с порывами до 17 м/с. Кроме этого, возможны небольшие осадки в виде снега.