В Свердловской области до середины недели будет пасмурно и дождливо

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Так, в ночное время суток на территории региона ожидается от 4 градусов выше нуля до минус 9 градусов на севере. Днем воздух будет прогреваться до 10 градусов тепла. Ожидается переменная облачность с осадками в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица по утрам. Ветер прогнозируется преимущественно западный с порывами до 4-11 м/с.



В Екатеринбурге в первой половине недели ночью температуры будут опускаться до нулевой отметки, днем воздух будет прогреваться до 10 градусов выше нуля. Ожидаются переменная облачность, мокрый снег с дождем, ветер преимущественно западный с порывами до 4-11 м/с.