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К середине недели в Свердловской области похолодает до минус 11 градусов

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. К середине недели на Среднем Урале похолодает до минус 11 градусов. На всей территории региона ожидаются мокрый снег и гололедица, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Так, днем 27 ноября сохранится теплая погода, в южной части Свердловской области днем воздух будет прогреваться до плюс 2 градусов. В северной части территории возможен снег, на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью на севере будет опускаться до минус 16 градусов.

Во вторник на севере сохранится морозная погода — до минус 12 градусов ночью. Днем в южной части области ожидается плюс 1 градус. На всей территории региона возможен мокрый снег.

В среду также ожидается мокрый снег и гололедица. На севере ночью прогнозируется температура до минус 11 градусов, днем — около 0 градусов.

В Екатеринбурге в эти дни температура днем будет подниматься до 0 градусов, ночью — опускаться до минус 5 градусов. Существенных осадков не ожидается.
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