К середине недели в Свердловской области похолодает до минус 11 градусов

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...07.11.2023 Свердловскую область в ближайшую неделю ожидают плюсовые температуры
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В ближайшую неделю в Свердловской области ожидается теплая погода. Возвращение холодов ...13.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах. ...06.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...10.11.2022 Синоптики прогнозируют заморозки на Среднем Урале в начале следующей недели
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается мокрый снег и гололедица на ...