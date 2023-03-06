На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 13-15 марта ожидается температура воздуха от -4 до +8 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -11 градусов.



Также местами на территории региона пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах прогнозируется гололедица на дорогах.