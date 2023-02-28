УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:02

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 6-8 марта ожидается температура воздуха от +2 до -6 градусов (на севере — до -9). Ночью прогнозируется похолодание до -13 градусов (при прояснении — до -20). Также местами на территории региона пройдет умеренный снег.

По словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, 9-12 марта температура воздуха днем будет повышаться до +1, +3 градусов, ночью ожидается -2, -7 градусов. В отдельные дни вероятен мокрый снег, в ночные часы на дорогах прогнозируется гололедица.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...

13.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...

30.01.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...

23.01.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...

18.01.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей
Архив новостей
Март 2023 (139)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18