На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 6-8 марта ожидается температура воздуха от +2 до -6 градусов (на севере — до -9). Ночью прогнозируется похолодание до -13 градусов (при прояснении — до -20). Также местами на территории региона пройдет умеренный снег.



По словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, 9-12 марта температура воздуха днем будет повышаться до +1, +3 градусов, ночью ожидается -2, -7 градусов. В отдельные дни вероятен мокрый снег, в ночные часы на дорогах прогнозируется гололедица.