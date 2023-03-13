На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается мокрый снег. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Днем 20-22 марта ожидается температура воздуха от -1 до +8 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -10 градусов.
Также, по словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, в предстоящие выходные дни мокрый снег может перемежаться с дождем, особенно в южной половине Свердловской области.
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