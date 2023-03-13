УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:23

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается мокрый снег. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 20-22 марта ожидается температура воздуха от -1 до +8 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -10 градусов.

Также, по словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, в предстоящие выходные дни мокрый снег может перемежаться с дождем, особенно в южной половине Свердловской области.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах. ...

06.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...

28.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...

23.01.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...

31.10.2022 На Среднем Урале в ближайшие дни прогнозируется мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается снег с дождем. Об этом сообщается ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (439)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18