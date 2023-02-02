На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 13-15 февраля ожидается температура воздуха от -1 до -8 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -15 градусов (в горах и низинах — до -19).



При этом, по словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, температура воздуха 16-20 февраля окажется немного ниже нормы (на два градуса). Так, ночью она опустится до -14,-19 градусов (при прояснении — до -23), а днем поднимется до -5,-10 градусов.