На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Днем 13-15 февраля ожидается температура воздуха от -1 до -8 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -15 градусов (в горах и низинах — до -19).
При этом, по словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, температура воздуха 16-20 февраля окажется немного ниже нормы (на два градуса). Так, ночью она опустится до -14,-19 градусов (при прояснении — до -23), а днем поднимется до -5,-10 градусов.
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