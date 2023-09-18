На Среднем Урале 23 сентября ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...04.09.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...09.06.2023 На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...13.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...23.01.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...