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На Среднем Урале 23 сентября ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 22-24 сентября ожидается температура воздуха от +14 до +23 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +2 градусов. При этом ночью 23 сентября местами в регионе ожидаются заморозки до -2 градусов.

В то же время, по словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, 24-25 сентября на Урал вернется теплая сухая погода — днем температура воздуха составит +19-24 градуса.

При этом главный синоптик отмечает, что температурный фон в регионе повышен в сравнении с нормой на пять-шесть градусов, и резких глубоких похолоданий пока не было.
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