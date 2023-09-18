На Среднем Урале 23 сентября ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 22-24 сентября ожидается температура воздуха от +14 до +23 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +2 градусов. При этом ночью 23 сентября местами в регионе ожидаются заморозки до -2 градусов.



В то же время, по словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, 24-25 сентября на Урал вернется теплая сухая погода — днем температура воздуха составит +19-24 градуса.



При этом главный синоптик отмечает, что температурный фон в регионе повышен в сравнении с нормой на пять-шесть градусов, и резких глубоких похолоданий пока не было.