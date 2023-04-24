На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 9-11 июня ожидается температура воздуха от +13 до +24 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +3 градусов.



Помимо этого, по словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, в ночь на 12 и 13 июня также не исключаются заморозки: температура +2, +7 градусов, местами — до -1 градуса.